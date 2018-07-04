В Ухте появился вытрезвитель при больнице

Республика Коми >> Медицина >> 04.07.2018

В отделение будут привозить лиц в сильном опьянении, которые не нуждаются в медицинской помощи.

Бесплатный вытрезвитель официально носит название "отделение временного содержания лиц в опьянении".

Сюда будут привозить не только пьяных, но и под воздействием наркотиков, в токсическом опьянении. Вытрезвитель на базе психиатрической больницы имеет 2 палаты, с двумя местами для мужчин и одним для женщин. Доставленные граждане могут отоспаться, но не более. Если возникнет необходимость в помощи медиков, их переведут в наркологическое отделение горбольницы.

Деньги за пребывание в вытрезвителе взиматься не будут, поскольку средства на их содержание заложены в городском бюджете.

Разговоры об открытии вытрезвителя велись в Ухте давно, но для него не могли подобрать подходящее место. Было предложено 9 помещений, но некоторые не подходили по нормам Минздрава, некоторые по ОМВД, МВД. В результате подобрали оптимальный вариант, подходящий всем.

Доставкой людей в вытрезвитель будет заниматься скорая помощь и полиция.





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