Правительство НАО компенсирует расходы на аренду жилья всем пациентам, которые делают гемодиализ в Архангельской области

Сейчас в округе нет возможности проводить процедуру гемодиализа. Пациентов отправляют в Архангельскую область, но так как процедура не ограничатся одним разом, у пациента слишком большие затраты на арендное жилье.



Правительство НАО будет компенсировать аренду жилья. Эта мера господдержки оказывается в связи с отсутствием возможности проведения гемодиализ в регионе. Правительство округа компенсирует расходы пациентов на аренду квартиры в Архангельской области на все время лечения, с ограничением не больше 15 тыс. руб. в месяц для одного человека.



Сейчас процедуру гемодиализа получают всего 3 жителя Ненецкого округа, два в Архангельске и один в Северодвинске, так что окружная казна пострадает не сильно.



Напомним, что гемодиализ - очищение крови через полупроницаемую мембрану аппаратом "искусственная почка". Метод используется в лечении почечных заболеваний - хронической острой почечной недостаточности, когда аппарат берет функции неработающих почек, что продлевает жизнь больных на 15-25 лет.

