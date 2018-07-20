Детские поликлиники Архангельской области получат 459 млн руб.

Архангельская область >> Медицина >> 20.07.2018

Поликлинические отделения больниц и детские поликлиники получат 459 млн руб. из федеральной и областной казны в ближайшие 3 года. Это будут субсидии для около 30 медучреждений региона. Деньги предоставляются правительством области и программой по развитию поликлиник для детей и поликлинических отделений в госмедучреждениях области на 2018-2020 гг.

Выделенные деньги медогранизации обязаны потратить на приобретение оборудования, аппаратуры, создание для пациентов комфортных условий. В поликлиниках оборудуют колясочные, комнаты для игр, комнаты матери и ребенка, создадут информационные системы, кол-центры.

В этом году на покупку медоборудования для поликлиник региона выделят 133 млн руб.: 119 млн руб. из федеральной казны, 14 млн - из областной. В последующие 2 года будет направлено по 163 млн руб., из них 119 млн руб. ежегодно ожидается из бюджета федерации. Субсидии должны поднять уровень обслуживания детских поликлиник на новый уровень, но этого мало, поскольку нужно открывать новые вакансии, привлекать новых врачей, специалистов по работе с новым оборудованием, а на это денег нет.





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