В НАО формируется передвижная медбригада для обследования кочевников Канин

Медицинский десант поедет в тундру в августе на праздничном рейсе, посвященном Дню Оленя.



Полевой лагерь медиков развернут 1-2 августа прямо в тундре. В составе бригады врачей: педиатр, стоматолог, терапевт, специалист УЗИ, медсестры, флюорографический отряд из рентгенолога и техспециалиста. В рамках медосмотра кочевники сдадут анализы крови, снимут электрокардиограмму, проведут онкоманиторинг, обследование на ВИЧ.



В тундру прилететь можно не так часто, поэтому в НАО пользуются любой возможностью туда добраться с разными целями. В этот раз к кочевникам отправят медиков, которые обследуют наслоение, а при необходимости глубокого обследования заберут пациентов в Нарьян-Мар или ближайшие населенные пункты.



В прошлом году спецмедосмотр на День Оленя уже проводился для оленеводов семейной общины "Ямб то", в 2016 г. - в общине "Канин", в 2015 г. - СПК "Ерв".



Праздничный борт доставит в тундру помимо медиков детское питание, лекарства для хронически больных, состоящих на учете, походные аптечки для экстренной помощи.