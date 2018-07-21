В НАО формируется передвижная медбригада для обследования кочевников Канин
Медицинский десант поедет в тундру в августе на праздничном рейсе, посвященном Дню Оленя.
Полевой лагерь медиков развернут 1-2 августа прямо в тундре. В составе бригады врачей: педиатр, стоматолог, терапевт, специалист УЗИ, медсестры, флюорографический отряд из рентгенолога и техспециалиста. В рамках медосмотра кочевники сдадут анализы крови, снимут электрокардиограмму, проведут онкоманиторинг, обследование на ВИЧ.
В тундру прилететь можно не так часто, поэтому в НАО пользуются любой возможностью туда добраться с разными целями. В этот раз к кочевникам отправят медиков, которые обследуют наслоение, а при необходимости глубокого обследования заберут пациентов в Нарьян-Мар или ближайшие населенные пункты.
В прошлом году спецмедосмотр на День Оленя уже проводился для оленеводов семейной общины "Ямб то", в 2016 г. - в общине "Канин", в 2015 г. - СПК "Ерв".
Праздничный борт доставит в тундру помимо медиков детское питание, лекарства для хронически больных, состоящих на учете, походные аптечки для экстренной помощи.
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