В Мурманске откроют центр досуга для родителей и детей-инвалидов

Услуги консультации, помощь специалистов родителям и их детям с нарушениями развития предоставлять планируют бесплатно.



"Радость моя" – семейная гостиная - проект поддержки семей с детьми с нарушениями психофизического развития. Здесь им будут предоставлять помощь в решении проблем социальной адаптации. Руководитель общественной организации "Дети-Ангелы Мурмана" О. Кошевич, сообщила, что задача проекта - помощь родителям, организация занятий для налаживания контакта между детьми и их родителями.



На реализацию проекта выделен президентский грант, а это позволило привлечь к работе профессиональных логопедов, юристов, дефектологов, специалистов в области психологии. Они будут помогать в воспитании, укреплении отношений, научат справляться с трудностями, избегать психологического выгорания.



В гостиной будут выводить родителей из состояния стресса и депрессии, показывать, что жить с ребенком-инвалидом можно интересно, и это не приговор. Записаться на прием можно написав заявление о желании пройти курс реабилитации.



