В Мурманской области стартовала прививочная кампании против гриппа

Роспотребнадзор сообщил, что в вакцинах для Заполярья содержатся штаммы вируса Michigan, Singapore и Colorado.



В медицинские учреждения региона привезли 70% общего числа заказанных вакцин для взрослых. Это российская противогриппозная вакцина "Совигрипп". В скором времени ожидается поступление вакцин для детей и беременных.



В этом сезоне планируется вакцинировать 300 тыс. северян, входящих в группы риска. Это люди от 65 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями почек, сердца, сосудов, легких, метаболическими заболеваниями, лица в спецколлективах, дети от 6 месяцев до 2 лет, медперсонал, дети из детсадов, школ, студенты, лица, контактирующие с большим количеством людей.



В региональном Минздраве считают, что вирус гриппа ожидается в конце декабря - январе. На следующей неделе прививку против гриппа взрослым можно сделать во всех медицинских учреждениях Мурманской области.



Главная задача иммунизации против гриппа - формирование специфического иммунитета к конкретному виду возбудителя гриппа, что поспособствует предупреждению инфицирования.