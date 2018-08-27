Поморье укрепляет структуру здравоохранения
Четкая работа правительства региона, депутатов Архангельска, дало результаты. В этом году открылся областной перинатальный центр, ведены в эксплуатацию оперблоки клинической больницы им. Волосевич, Архангельской офтальмологической больницы. В Архангельской областной больнице закончен второй этап строительства. Здесь построены 3 перехода, соединившие терапевтический и хирургический корпуса, построен пищеблок для медперсонала и реконструирован пищеблок для пациентов. Напомним, что первый этап строительства, в который входило возведение терапевтического и хирургического корпусов, закончился в 2013 г.
В Плесецком районе открылась поликлиника площадью 5 тыс. кв. м., рассчитанная на 375 посетителей в смену. Введен в эксплуатацию ФАП в пос. Самодед, начато строительство Обозерского филиала ЦБ Плесецка.
Разработана проектная документация на строительство больницы в пос. Березник, пристройки к корпусу хирургии Мезенской ЦБ.
В 2016 г. в Поморье начали реализацию проекта строительства 16 ФАП, рассчитанного до 2020 г. Привлеченное финансирование составит 152 млн руб. В отдаленных поселках с численностью населения менее 2 тыс. человек, появятся модульные ФАП, на что резервный фонд правительства РФ выделили 26,7 млн руб.
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