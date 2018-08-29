Восемь препаратов в таблетках от пониженного давления

Таблетки для повышения давления назначают при гипотонии – патологическом состоянии, которое сопровождается снижением артериального давления (сокращенно АД) ниже 100/60 мм рт.ст.

Хроническая гипотония развивается при вегето-сосудистой дистонии, нарушении работы сосудодвигательного центра, анемии, болезнях сердца, эндокринных заболеваниях. Острая гипотония возникает при шоке, острой недостаточности функции сердца.

Гипотония сопровождается головокружением, слабостью, тошнотой, быстрой утомляемостью, мельканием мушек перед глазами, бледностью кожных покровов, одышкой, плохой переносимостью физических нагрузок. Для улучшения общего состояния и сохранения жизненно важных функций назначают прием лекарственных препаратов, которые способствуют повышению АД.

Более подробно о причинах и лечении низкого давления в целом, о характеристике данной патологии – вы можете прочитать в статье по ссылке: http://okardio.com/davlenie/nizkoe/108.html.

1. Дофамин

Аналоги препарата: априкал, допамин, дофан, ревиван.

Дофамин возбуждает дофаминергические рецепторы в сосудах периферической кровеносной сети, что приводит к их сужению и повышению АД. Лекарственное вещество уменьшает сопротивление почечных сосудов и увеличивает почечную фильтрацию.

Дофамин применяют при острой сердечной недостаточности и различных видах шока (токсическом, травматическом, кардиогенном, гиповолемическом).

2. Фетанол

Аналоги препарата: циркулан, этилэфрин, прессотон, этифиллин. Фентанол относится к фармакологической группе альфа-адреномиметиков. Повышает АД посредством возбуждения альфа-рецепторов мелких артерий (артериол), что приводит к сужению просвета сосудов и повышению АД. Назначается для лечения острой сосудистой недостаточности и шока, нормализации АД при хронической артериальной гипотензии.

В инъекциях применяют препарат мезатон, который имеет аналогичный механизм действия, но более сильный и кратковременный эффект, назначают для купирования острых состояний.

3. Гептамил

Гептамил обладает выраженным кардиотоническим действием – увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, улучшает коронарный кровоток. Препарат тонизирует периферические кровеносные сосуды, способствует возвращению депонированной крови в кровеносное русло. В таблетированной форме лекарственное вещество назначают при хронической гипотонии и астеническом синдроме.

4. Мидодрин

Аналоги препарата: мидрамин, альфамин, гутрон. Фармакологическое действие мидодрина аналогично адреналиноподобным симпатомиметикам, таким как фетанол и мезатон. Препарат возбуждает альфа-адренорецепторы артериол и вызывает их сужение, при этом не активируют бета-рецепторы сердца и бронхов, что исключает возникновение побочных эффектов (тахикардию, бронхоспазм, удушье).

Мидодрин назначают при вегетативных расстройствах с пониженным АД, ортостатических состояниях (снижение АД при перемене тела), вторичной гипотонии (на фоне медикаментозного лечения, инфекций, травм) и гипотонии неясной причин.

5. Ранторин, пантокрин

Это лекарственные средства натурального происхождения. Ранторин представляет собой вытяжку из рогов северного оленя, пантокрин – пятнистого оленя (марала). Препараты повышают АД за счет стимуляции работы симпатической нервной системы и активации функции сердца. Гипертензивный эффект сочетается с повышением адаптации организма: работоспособности, устойчивости к стрессу, физической нагрузке, простудным заболеваниям.

Ранторин и пантокрин применяют при артериальной гипотонии, неврозах, астении после тяжелых заболеваний, переутомлении, повышенных умственных и физических нагрузках.

6. Симптол

Симптол вызывает сужение периферических кровеносных сосудов, активирует работу сердечно-сосудистой системы путем увеличения частоты сердечных сокращений и объема циркулирующей крови, улучшает кровоток по коронарным сосудам и предупреждает гипоксию миокарда.

Препарат повышает АД до нормальных показателей и обладает длительным фармакологическим эффектом. Симптол назначают при астенических состояниях, снижении тонуса сердечной мышцы, гипотонической болезни, склонности к гипотонии у пожилых и беременных женщин.

7. Экдистен

Натуральный стероид, полученный из корня растения левзеи сафлоровидной. Обладает свойствами синтетических анаболиков без нежелательных побочных эффектов на организм. Усиливает синтез белка, стимулирует работу центральной нервной системы, повышает работоспособность и устойчивость к физическим нагрузкам, нормализует АД. Экдистен применяют при артериальной гипотонии, депрессии, астении, во время подготовки к спортивным соревнованиям.

8. Цитрамон

В состав препарата входит парацетамол и аспирин, вызывающий жаропонижающий, противовоспалительный, болеутоляющий эффект и кофеин, оказывающий гипертензивное действие. Цитрамон применяют при головных болях, которые вызваны понижением АД. По сравнению с другими препаратами для лечения гипотонии, лекарственное средство обладает самым слабым воздействием на давление.

По материалам сайта: http://okardio.com