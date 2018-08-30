Автопарк скорой помощи Поморья обновят поэтапно

Архангельская область >> Медицина >> 30.08.2018

В 2017 г. расходы здравоохранения региона составили 25 млрд руб. В ноябре  депутаты Архангельского облсобрания  обновили бюджет, поэтому здравоохранение Поморья получило дополнительно 247,6 млн руб. на повышение зарплат врачам, младшего, среднего медперсонала.  

Важным пунктом проводимой в здравоохранении работы стала модернизация скорой помощи. Скорую медпомощь оказывают 2 станции в Северодвинске и Архангельске, 21 отделение  ЦБ Поморья. В 2013 - 2017 гг. парк автомобилей СМП, которые используются свыше 5 лет, уменьшился на 20 %. Сейчас это 230 автомобилей, в число которых входят 87 автомобилей класса "В" (экстренной медпомощи фельдшерских бригад). Срок эксплуатации машин не больше 3 лет. Часть их появилась в области в 2016–2017 гг. 

44 машины эксплуатируются в рамках аутсорсинга, 40 - получены по распоряжению правительства РФ по программе обновления автопарка медорганизаций и поддержки российских автопроизводителей, 3 - за счет облбюджета в рамках  финансирования медицины. Далее обновление автопарка будет проходить согласно плану. 





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