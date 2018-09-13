В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Деньги уже выделены на закупку авто из федерального бюджета. По распоряжению Правительства РФ о закупке автомобилей скорой медпомощи, школьных автобусов в этом году субъекты РФ получат 895 автомобилей для скорой помощи и около 1330 школьных автобусов. Коми получит 5 скорых и 6 автобусов для транспортировке школьников.



Школьные автобусы будут вмещать 10-12 пассажиров и 21-24 пассажира. Первых будет две машины, вторых четыре. Скорая помощь также будет двух видов – заднеприводныая (1 шт.) и полноприводная (3 шт.).



Поставщики автомобилей - крупнейшие российские производители.



В 2017 г. Коми выделено 25 машин скорой помощи. Все они отвечают последним требованиям для подобного типа машин. Распределяли их по принципу, где в них есть большая необходимость, т. е. в те медучреждения, где большая проходимость, где наибольший износ старых машин. Постепенно все старые модели машин будут заменены на новые в рамках региональной и федеральной программ по модернизации автопарка скорой помощи и школьных автопарков.



