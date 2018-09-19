Первый хирург-онколог приехал в Мурманскую область по программе "Арктический доктор"

Первый медик, сменивший место жительства по причине льгот, предлагаемых северной докторской программой, приехал в Мурманскую область. Им стал А. Косенков, хирург-онколог, который будет работать в Североморской ЦРБ. До этого он 10 лет работал в Карелии, а профилем медика стали лапароскопические операции, лечение онкобольных.



В Североморске хирургу предоставили служебное жилье. Также он получит финансовые поощрения: выплату 2 млн руб. поэтапно: 500 тыс. при трудоустройстве, 500 тыс. после года работы, 1 млн после 5 лет работы.



В Североморской ЦРБ онкохирург будет самым опытным доктором, который готов передать навыки коллегам. В больнице заинтересованы в приходе новых опытных специалистов, чтобы пациенты шли на имя, а больнице вернулась слава хирургии, которая в прежние годы у нее была.



Пока Косенков живет в Североморске один, но скоро к нему переедет семья из Карелии. Что сподвигло его к переменам, не сообщается, но это может быть как хорошее материальное обеспечение, так и профессиональный рост.