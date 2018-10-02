В двух колах Петрозаводска введен карантин по менингиту

Республика Карелия >> Медицина >> 02.10.2018

4 детей госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом менингит. В Роспотребнадзоре Карелии сообщили о тяжелой форме энтеровирусной инфекции, которая обнаружена у 4 школьников. На карантин закрыли классы в финно-угорской школы, школы №33.

Ранее эпидемиологи сообщали, что на территории Карелии фиксируются случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, вызывающей осложнения - менингит. Болезнь начинается с резкого повышения температуры до 40 градусов, резкой головной боли, рвоты, головокружения, иногда сопровождается болями в спине, животе, судорогами.

В 2018 г., а также в 2013 и 2016 гг., наблюдается подъем подобных инфекций.

Напомним, что учебный процесс останавливают на 7 дней, если в классе отсутствуют свыше 20% учащихся, заболевших гриппом или ОРВИ. По менингиту классы не закрываются. Но в школах, где регистрируются серозные менингиты, вирусные, а не бактериальные, вводится карантин. Предписаний о закрытии классов Роспотребнадзор не выдавал.
Сейчас в Карелии закрытых на карантин классов нет.





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