Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем

Сейчас на территории региона около 2 тыс. га, пораженных ядовитым сорняком.



В Коми на обсуждение вынесли законопроект "О вопросах благоустройства", где ключевое место занимает вопрос борьбы с борщевиком. Документ предлагает ряд мероприятий, не допускающих распространения растения на территориях региона, в частности в Сосновском районе, а также методы уничтожения растения.



Проект инициирован главой республики С. Гапликовым, и после общественных обсуждений его рассмотрят в Госсовете РК.



Проблема с ядовитым сорняком стоит остро много лет, обсуждается на всех уровнях. Начальник отдела растениеводства и техполитики Минсельхоза РК Т. Ортякова рассказала, что мероприятия по борьбе с борщевиком идет на территории 500 га из 2 тыс., что говорит о недостаточной работе по уничтожению сорняка.



Ядовитого борщевика много в 12 районах Коми, но больше всего в Сыктывдинском, Прилузском районах (500 га), Усть-Вымском (359 га), Койгородском (225 га), Сысольском (190 га). Борьбой с растением охвачено всего 22% территории поражения.