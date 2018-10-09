Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем
Сейчас на территории региона около 2 тыс. га, пораженных ядовитым сорняком.
В Коми на обсуждение вынесли законопроект "О вопросах благоустройства", где ключевое место занимает вопрос борьбы с борщевиком. Документ предлагает ряд мероприятий, не допускающих распространения растения на территориях региона, в частности в Сосновском районе, а также методы уничтожения растения.
Проект инициирован главой республики С. Гапликовым, и после общественных обсуждений его рассмотрят в Госсовете РК.
Проблема с ядовитым сорняком стоит остро много лет, обсуждается на всех уровнях. Начальник отдела растениеводства и техполитики Минсельхоза РК Т. Ортякова рассказала, что мероприятия по борьбе с борщевиком идет на территории 500 га из 2 тыс., что говорит о недостаточной работе по уничтожению сорняка.
Ядовитого борщевика много в 12 районах Коми, но больше всего в Сыктывдинском, Прилузском районах (500 га), Усть-Вымском (359 га), Койгородском (225 га), Сысольском (190 га). Борьбой с растением охвачено всего 22% территории поражения.
Рекомендуем по теме:
Стратегию развития оленеводства разработали в НАО
В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"
Академия баскетбола открылась в Вологде
Выставочный центр "Норд Экспо" построили в Архангельске
Детско-юношеский фестиваль техтворчества "Через Арктику к звездам" проходит в Ненецком округе
Карельский гранит заинтересовал китайцев
Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми