В честь Всемирного дня зрения в Архангельске 5 дней будут бесплатно проверять глаза

Архангельская область >> Медицина >> 11.10.2018

Акцию по бесплатной проверке зрения с последующей покупкой очков по сниженной цене проводит сеть оптик «Счастливый взгляд».

Сеть салонов оптики «Счастливый взгляд» присоединяется к международной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в рамках которой ежегодно во второй четверг октября отмечают Всемирный день зрения. С 11 по 15 октября в честь этого события во всех салонах будут проверять зрение бесплатно и предоставлять скидку в 30% на покупку очков. Адреса салонов, в которых все желающие смогут бесплатно пройти обследование: ул: Троицкий пр., 17, ТРК Европарк, ул. Воскресенская, д. 20, ТРЦ «Титан Арена» и Ленинградский пр., 38, ТРЦ «Макси»

«Дни здоровья отмечают во многих сферах медицины, это подталкивает людей проходить профилактические осмотры и тем самым успевать предупредить развитие серьезных заболеваний, – отмечает Ирина Шикалович, главный врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд». – Мы ежегодно проводим подобные акции с проверкой зрения по всей России, чтобы простимулировать людей уделить немного времени заботе о здоровье, хотя бы раз в году в честь Всемирного дня зрения. Наши офтальмологи стараются максимально проинформировать посетителей о правильном уходе за глазами. Например, не все знают, что солнцезащитные очки – это не просто красивый аксессуар, а средство профилактики заболеваний (ранней катаракты и макулодистрофии сетчатки), и что при выборе любых очков важно учитывать целый комплекс параметров».

В рамках акции со скидкой 30% можно будет приобрести в том числе и брендовые оправы и солнцезащитные очки марок Ray-Ban, Vogue, Ted Baker, Pepe Jeans, Versace, Furla, Guess и др. Также можно получить скидку 30% на очковые линзы: для вождения, занятий спортом, работы за компьютером и гаджетами, на утонченные и другие виды линз.

В прошлом году в акции «Счастливого взгляда» приняли участие 9592 человек по всей России.

Подробности – у оптиков-консультантов или по телефону горячей линии 8 800 555 666 7.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.





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