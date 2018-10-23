В Череповце объединят несколько больниц и поликлиник

Объединение медучреждений позволит повысить качество оказания медпомощи и улучшить доступность специалистов узкой направленности. Сокращение медперсонала не предполагается.



В 2019 г. несколько медучреждений Череповца объединятся. Предполагается, что это будут детские поликлиники №3 и № 5, которые станут Череповецкой детской поликлиникой №1, Череповецкая ЦРП и горбольница №2 станут Череповецкой горбольницей.



С. Бутаков, и. о. начальника Департамента здравоохранения региона, заявил, что эта мера повысит эффективность работы, качество услуг будет выше, а кадровые и материально-технические ресурсы можно будет использовать более рационально. Работа финансово-экономической службы также будет упрощена. Реорганизация затронет частично административно-хозяйственный персонал, а медицинскогой не коснется.

Объединение решит проблему внешнего совместительства, создаст условия для госстандартов, порядка оказания медицинской помощи. Постепенно будет стираться грань между поликлиниками по прикреплению. Будет исключена работа по договорам между медучреждениями.