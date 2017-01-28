"Хвойный морс" презентуют на форуме "Арктика - территория диалога"

В Северном госмедуниверситете разработали "Арктивит". Это продукт, изготовленный из отходов древесины, произрастающей в Архангельской области. Напиток предназначен для местных жителей и жителей Севера, потому что восстанавливает витаминный баланс.



Завкафедрой СГМУ И. Крылов, рассказал, что на лесных делянках остается сырье, отходы производства, которые не идут на переработку. Эти отходы можно утилизировать. Зимняя хвоя сосны содержит большое количество натуральной аскорбиновой кислоты и оказывает иммуномодулирующее действие.



Хвойный морс призван оказать лечебно-профилактическое действие, восполнить организм витамином С. Сбор сырья будет проводиться только на лицензированных площадках.



Уже доказан и запатентован ранозаживляющий и гастропротекционный эффект от нового напитка. Особенно полезен он сейчас, когда наблюдается обострение гриппа и ОРВИ.



Напиток "Арктивит" собираются производить в двух видах – концентрате и обычном. Концентрат можно будет разводить в соке, газированной или обычной воде.



В 100 миллилитрах содержится 20 миллиграммов полезного вещества при суточной потребности человека 70 миллиграммов. Для людей, живущих и работающих в Арктике, ежедневная доза должна быть выше.



"Арктивит" производят путем холодной экстракции, так как в процессе варки витамин С разрушается. Холодная экстракция занимает больше времени (около 1 дня), но позволяет сохранить полезные свойства полностью. Использовать для морса можно только сосновую хвою, потому что остальная будет горчить. Также важно делать напиток только из морозной зимней хвои, потому что в ней максимальное содержание витаминов.



Инновационную разработку собираются презентовать на форуме "Арктика - территория диалога" в Архангельске в конце марта.