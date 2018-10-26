Депутаты Вологодской области увеличили компенсации донорам крови

Вологодская область >> Медицина >> 26.10.2018

На 39-ой секции Вологодской гордумы депутаты продлили медикам субсидии на съем квартир, увеличили компенсации донорам крови, утвердили доплату школьникам на льготное питание.

С 2019 г. вырастет размер единовременной выплаты донорам на 20 руб., с 480 до 500 руб. Госбюджету это обойдется в 5 млн 750 тыс. руб. Впервые эта мера соцподдержки установлена в 2013 г., и размер выплат ни разу не менялся. Чтобы обеспечить медучреждения кровью, нужно 11,5 тыс. безвозмездных дотаций. Но прибавка в 20 руб. выглядит неуместно и вряд ли сильно повлияет на увеличение количества доноров крови. Компенсация не менялась 5 лет, поэтому нынешнее увеличение на 20 руб. выглядят несерьезным, учтивая острую потребность в донорской крови вологодских больниц.

В 2019 г. молодым врачам, медсестрам продлят выплаты субсидий за аренду квартир, на что казне понадобится 9 млн руб. Такой поддержкой пользуются 60 начинающих специалистов.

На льготное питание школьников из малообеспеченных семей предполагается выделить 9 млн руб.





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