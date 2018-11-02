В Вологде наградили "Народных докторов"
9 победителей областного конкурса наградили 1 ноября в присутствии медиков со всего региона.
Инициатором Народного доктора выступил Губернатор региона О. Кувшинников, благодаря которому конкурс проводится с 2014 г. Заполняя анкеты конкурса, вологжане называют самых лучших, по их мнению, работников поликлиник и больниц. В текущем году свои голоса отдали 8,5 тыс. жителей области. Конкурс проходил с августа по сентябрь, а приняли участие в нем 43 медицинские организации.
И.о. начальника Департамента здравоохранения С. Бутаков поблагодарил участников конкурса, земляков за внимание и поддержку.
В номинации "Народный врач" победу одержали участковые терапевты В. Клюшов (вологодская поликлиника № 2), Н. Синицкая из медсанчасти Северсталь, Ю. Устинова из Белоручейской амбулатории Вытегорской ЦРБ.
"Народными фельдшерами" стали О. Шилова из детской поликлиники Вологды, Г. Авдеева из череповецкой детской поликлиника № 2, Т. Болдина из Шолоховского ФАП Вологодской ЦРБ.
"Народными медсестрами" стали О. Михина (вологодская поликлиника № 3 Вологды, А. Борчанинова из горбольницы № 2 Череповца, Е. Короткова из Никольской ЦРБ.
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