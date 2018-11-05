В Сыктывкаре открыли первую в республике "Бережливую поликлинику"

Площадкой для новой модели медицинской организации стала Центральная поликлиника города. На ее открытии присутствовали министр здравоохранения Коми Д. Березин и руководитель исполкома ОНФ Коми Е. Иванова.



Главный врач М. Акберов рассказал о сути проекта, целью которого является повышение удовлетворенности населения качеством медпомощи в условиях амбулатории. Внедрение "Бережливой поликлиники" началось в декабре 2017 г., а финишировало 1 ноября.



Теперь в поликлинике распределили потоки пациентов так, чтобы они меньше времени проводили в холле регистратуры, быстрее проходили к специалисту. Отдельная регистратура теперь для профосмотров, доврачебный кабинет, куда можно обращаться за справками, направлениями и результатами анализов. Внедрение системы номерков позволило пациентам записываться на прием к врачу дистанционно, а навигация, пронизывающая весь проект, помогает ориентироваться в помещении.



Проект состоял из 5 направлений, каждый из которых завершался разработкой методических документов.



