В Сыктывкаре открыли первую в республике "Бережливую поликлинику"

Республика Коми >> Медицина >> 05.11.2018

Площадкой для новой модели медицинской организации стала Центральная поликлиника города. На ее открытии присутствовали министр здравоохранения Коми Д. Березин и руководитель исполкома ОНФ Коми Е. Иванова.

Главный врач М. Акберов рассказал о сути проекта, целью которого является повышение удовлетворенности населения качеством медпомощи в условиях амбулатории. Внедрение  "Бережливой поликлиники" началось в декабре 2017 г., а финишировало 1 ноября.

Теперь в поликлинике распределили потоки пациентов так, чтобы они меньше времени проводили в холле регистратуры, быстрее проходили к специалисту. Отдельная регистратура теперь для профосмотров, доврачебный кабинет, куда можно обращаться за справками, направлениями и результатами анализов. Внедрение системы номерков позволило пациентам записываться на прием к врачу дистанционно, а  навигация, пронизывающая весь проект, помогает ориентироваться в помещении.

Проект состоял из 5 направлений, каждый из которых завершался разработкой методических документов.

 





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