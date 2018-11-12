Мурманчанка стала лучшим массажистом мира
На VII Международном чемпионате ЦПРМ (Центра подготовки и развития массажистов) в Москве Н. Соколова привезла две победы, заняв первое место в категории "Свободный мастер" и второе - в категории "Массаж лица".
В "Свободном мастере" она выступала с антицеллюлитным и лимфодренажным массажем. Также с ней соревновались 65 человек из Украины, Казахстана, Беларусии.
До этого мурманчанка занимала только третье место в "Классическом массаже", также были спецпризы "За волю к победе". В разное время она становилась бронзовым и серебряным призером конкурса "Лучший массажист года", побеждала в категории "Виртуозные техники".
Северянка массажем занимается 5,5 лет. Получила 2 высших образования, освоила профессии юриста и преподавателя иностранных языков, но поняла, что занимается не своим делом. Она из врачебной династии, поэтому выбор в какой-то степени медицинского направления был очевиден. Но самое неизгладимое впечатление произвела на нее массажиста, которую она увидела в больнице, и от слов и рук которой пациенты выздоравливали.
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