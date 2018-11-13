В Коми решают проблему нехватки медиков

На совещании Госсовета Коми по программе "Развитие здравоохранения" министр Д. Березин сообщил, что обеспеченность врачами в республике составляет 41,2 на 10 тыс. населения. В медицину прибыло 266 врачей, и до конца года в села приедут еще 3 фельдшера и 21 врач.



С текущего года программа "Земский доктор" распространяется на города с численностью населения до 50 тыс. человек. Единовременная выплата фельдшерам составляет 500 тыс. руб.



В медучреждения Коми трудоустроились 47 специалистов с высшим образованием, и все они уже прошли аккредитацию.



Основной механизмом борьбы с нехваткой врачебных кадров - контрактная подготовка. По многим медспециальностям обучается 385 человек.



Министерство также привлекает к работе специалистов из других областей. Им обеспечивают % надбавку к зарплате, в зависимости от района (Крайний Север, приравненная к нему местность). С начала текущего года 37 средних медработников и 31 врач приступили к работе в Коми. Республика одна из немногих, где проблема нехватки медперсонала решается успешно.