В Коми решают проблему нехватки медиков

Республика Коми >> Медицина >> 13.11.2018

На совещании Госсовета Коми по программе "Развитие здравоохранения" министр Д. Березин сообщил, что обеспеченность врачами в республике составляет 41,2 на 10 тыс. населения. В медицину прибыло 266 врачей, и до конца года в села приедут еще 3 фельдшера и 21 врач.

С текущего года программа "Земский доктор" распространяется на города с численностью населения до 50 тыс. человек. Единовременная выплата фельдшерам составляет 500 тыс. руб.

В медучреждения Коми трудоустроились 47 специалистов с высшим образованием, и все они уже прошли аккредитацию.

Основной механизмом борьбы с нехваткой врачебных кадров - контрактная подготовка. По многим медспециальностям обучается 385 человек.

Министерство также привлекает к работе специалистов из других областей. Им обеспечивают % надбавку к зарплате, в зависимости от района (Крайний Север, приравненная к нему местность). С начала текущего года 37 средних медработников и 31 врач приступили к работе в Коми. Республика одна из немногих, где проблема нехватки медперсонала решается успешно. 





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