ВИЧ инфицированных в Карелии стало на 32,6% больше

Республика Карелия >> Медицина >> 16.11.2018

В Центре СПИД сообщили о росте количества ВИЧ-инфицированных жителей республики. С начала текущего года их стало больше на 32,6% - 180 человек.

На информационно-профилактическую работу, целью которой является предотвращение ВИЧ-инфицирования из и республиканской и федеральной казны предусмотрено 1 млн 700 тыс. руб. Но предпринимаемые меры не дают результата как в плане предотвращения появления инфицированных, так и в плате их дискриминации в трудовых отношениях.

Задача работодателей и органов власти - информирование участников трудовых отношений, что эта категория работников угрозой для окружающих не является, должна пользоваться всеми правами, предусмотренными в трудовом законодательстве. Также важно прививать в трудовых коллективах толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным.

В 2019 - 2021 гг. планируется проводить акции по добровольному  конфиденциальному консультированию, тестированию на ВИЧ на работе. Инструктажи по предотвращению дискриминации ВИЧ-инфицированных  включат в программы проведения инструктажей по охране труда на предприятиях и в организациях.





Рекомендуем по теме:

Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка

Бюджет Мурманской области на 2019 г. запланирован с профицитом в 800 млн руб.

Новый телеканал "САМПО ТВ 360°" появился в Карелии

В Карелии упало производство мяса и молока, зато выросли показатели производства овощей и аквакультуры

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Компенсация транспортных расходов в Архангельской области с 18 января осуществляется по новым правилам


Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода

В Кандалакшском районе будет создан укрупненный проект ТРК "Беломорье"

Бюджет Мурманской области на 2019 г. запланирован с профицитом в 800 млн руб.

В Коми замечены нарушения в школах, связанные с питанием школьников с ограниченными возможностями

Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка

Выигрывай в игровые автоматы в казино Вулкан, играя бесплатно на avtomaty-b.com

freestate написала только что Дом Пикуля отреставрируют в Северодвинске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета