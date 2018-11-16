ВИЧ инфицированных в Карелии стало на 32,6% больше
В Центре СПИД сообщили о росте количества ВИЧ-инфицированных жителей республики. С начала текущего года их стало больше на 32,6% - 180 человек.
На информационно-профилактическую работу, целью которой является предотвращение ВИЧ-инфицирования из и республиканской и федеральной казны предусмотрено 1 млн 700 тыс. руб. Но предпринимаемые меры не дают результата как в плане предотвращения появления инфицированных, так и в плате их дискриминации в трудовых отношениях.
Задача работодателей и органов власти - информирование участников трудовых отношений, что эта категория работников угрозой для окружающих не является, должна пользоваться всеми правами, предусмотренными в трудовом законодательстве. Также важно прививать в трудовых коллективах толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным.
В 2019 - 2021 гг. планируется проводить акции по добровольному конфиденциальному консультированию, тестированию на ВИЧ на работе. Инструктажи по предотвращению дискриминации ВИЧ-инфицированных включат в программы проведения инструктажей по охране труда на предприятиях и в организациях.
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