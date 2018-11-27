В Коми обсудят региональную стратегию "нулевого травматизма"

Республика Коми >> Медицина >> 27.11.2018

В Коми на совещании по охране труда обсудят стратегию "нулевого травматизма". Мероприятие пройдет 29 ноября  в Доме дружбы народов Коми.

Организатор -  Министерство труда Коми. Главная тема - "Стремление к нулю: стратегия в сфере охраны труда".

Профилактику производственного травматизма, его сокращение предусмотрели в международной концепции "нулевого травматизма" Vision Zero, а с прошлого года Минтруд РФ стал партнером концепции. В рамках темы рассмотрят вопросы о роли в сфере охраны труда, сокращении производственного травматизма, роли работодателей, органов местного самоуправления, общественников. Обсуждение будет транслировать онлайн, поэтому за его ходом смогут следить все желающие.

На совещании наградят победителей конкурса на лучшее состояние условий, охраны труда на предприятиях, осуществляющих деятельность в Коми, поощрят участников конкурсов "Здоровье и безопасность", "Успех и безопасность" и "Мастерство и безопасность".

В рамках мероприятии пройдет выставка современных средств защиты от производителей Коми, Москвы и Кировской области.





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