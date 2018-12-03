В Коми усилят профилактику по заболеваниям сердца

В Коми подвели итоги программы повышения качества оказания помощи людям с острым коронарным синдромом.



Заболевания системы кровообращения - это 45% смертности в Коми. Уровень смертности от заболеваний сердца снижается по сравнению с другими регионами северо-запада, а количество летальных исходов стало уменьшаться.



Но тревогу у кардиологов вызывают Печора и Воркута, где сохраняется неблагоприятная обстановка. С начала года в Воркуте, Ухте, Печоре возросла смертность от болезней сердца и системы кровообращения, достигнув среднереспубликанского показателя.



Уровень смертности от острого инфаркта миокарда за год вырос в Печоре, снизился в Воркуте. При среднереспубликанском показателе 14,2%, в Печоре он составляет 19,7%. В Печоре самые неблагоприятные показатели в Коми.



Республика имеет очень низкий показатель по летальности от ОКС - 10,9 %, в то время как в среднем по стране он составляет 11%.



В Коми по-прежнему не хватает кардиологов на амбулаторном и госпитальном уровнях, что негативно сказывается на показателях.



