Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов

Транспортировка с удаленных территорий проводится вертолетом Ми-8АМТ и бригадой из 17 специалистов. На днях она успешно доставила жителя Вытегры с тяжелым инфарктом. Изначально помощь была оказана в местной больнице, но для выживания потребовалась транспортировка в Вологду. В результате мужчина был доставлен в сердечно-сосудистый центр, где ему расширили сосуд, установив стент, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает.



С начала года специалисты экстренной консультативной помощи, медицинской помощи перевезли за 215 вылетов 380 человек.



На вертолете Ми-8АМТ есть необходимое оборудование для реанимационной помощи в процессе перелета. На борту работают 5 врачей, 4 фельдшера, 8 медсестер.



В прошлом году по инициативе О. Кувшинникова, губернатора Вологодчины, регион стал частью федерального проекта по обеспечению экстренной медпомощи гражданам из труднодоступных районов РФ. Она получила господдержку и на развитие санавиации. На период 2017-2018 гг. финансирование санавиации обошлось в 206,5 млн руб., а эвакуированных пациентов стало в несколько раз больше.