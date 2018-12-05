Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов

Вологодская область >> Медицина >> 05.12.2018

Транспортировка с удаленных территорий проводится вертолетом Ми-8АМТ и бригадой из 17 специалистов. На днях она успешно доставила жителя Вытегры с тяжелым инфарктом. Изначально помощь была оказана в местной больнице, но для выживания потребовалась транспортировка в Вологду. В результате мужчина был доставлен в сердечно-сосудистый центр, где ему расширили сосуд, установив стент, и сейчас жизни пациента ничего не угрожает.

С начала  года специалисты экстренной консультативной помощи, медицинской помощи перевезли за 215 вылетов 380 человек.

На вертолете Ми-8АМТ есть необходимое оборудование для реанимационной помощи в процессе перелета. На борту работают 5 врачей, 4 фельдшера, 8 медсестер.

В прошлом году по инициативе О. Кувшинникова, губернатора Вологодчины, регион стал частью федерального проекта по обеспечению экстренной медпомощи гражданам из труднодоступных районов РФ. Она получила господдержку и на развитие санавиации. На период 2017-2018 гг. финансирование санавиации обошлось в 206,5 млн руб., а эвакуированных пациентов стало в несколько раз больше.





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