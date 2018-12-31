Детям-пациентам клинической больницы Коми подарили новогодние подарки

Детям показали театральную постановку со сказочными героями. С Новым Годом малышей поздравил глава Коми С. Гапликов. Он пожелал детям не расстраиваться из-за того, что в праздник они не смогут быть дома и вынуждены встречать Новый год здесь. Он пожелал быстрейшего выздоровления, а также всего наилучшего родителям, персоналу больницы, который ухаживает за больными.



На лечении в республиканской больнице находятся 100 человек. С. Гапликов встретился с персоналом, навестил детей в онкогематологическом, ортопедическом отделениях, а одному пациенту, воспитаннику Кочпонского психоневрологического интерната, подарил планшет.



Справка. Республиканская детская клиническая больница оказывает высокоспециализированную медпомощь по 17 профилям. В больнице имеется стационар на 400 коек, консультативная поликлиника на 135 посещений за смену. В этом году в учреждение за счет средств республиканской казны приобретен наркозно-дыхательный аппарат для младенцев. В рамках программы Доступная среда сделан ремонт санитарно-гигиенических помещений для нейрохирургического и травматологического отделений, куплены подъемники для ванн для маломобильных пациентов.