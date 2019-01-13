В Карелии откроют центр гемодиализа

Республика Карелия >> Медицина >> 13.01.2019

Частный медцентр немецкой компании построит в Петрозаводске центр гемодиализа при условии открытия таких же филиалов в Сортавале и Сегеже.

Немецкая фирма имеет филиалы в 80 государствах и планирует открыть современный центр гемодиализа столице Карелии.
Глава региона А. Парфенчиков рассказал, что немецкая компания славится самыми современными клиниками, оснащенными модернизированным оборудованием, с новой культурой обслуживания, позволяющей пациентам чувствовать себя комфортно во время процедуры гемодиализа. С появлением частных центров медобслуживания в республики появится возможность развития медтуризма в Карелии.
В настоящий момент жителям Карелии высокий сервис в этой нише медицины недоступен. Такого уровня медучреждение покажет новый подход со стороны технического обслуживания. Процедура не должна быть тяжелой морально, поскольку многим людям приходиться через нее проходить не один раз.

Глава Карелии считает, что строительство гемодиализного центра разрешено не только в Петрозаводске, но и в Сегеже и Сортавале. Эти центры будут работать по системе ОМС.





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