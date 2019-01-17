Цифровые маммографы на 24 млн руб. получила поликлиника №3 Сыктывкара и воркутинская поликлиника

Республика Коми >> Медицина >> 17.01.2019

Оборудование предназначено для раннего выявления рака молочной железы, и подобные скрининговые исследования пользуются спросом.
Оборудование закуплено в рамках компании по повышению эффективности диагностики злокачественных новообразований.

Воркутинская поликлиника получила аппарат за 9 млн руб. Техника имеет преимущества по сравнению с предыдущим маммографом. Высокая производительность дает возможность увеличить пропускную способность пациенток, нуждающихся в исследованиях. Только в прошлом году маммографические обследования прошли 2414 женщин, а на текущий год запланировано обследовать 6320 женщин, о чем сообщил главврач воркутинской поликлиники Р. Абзалов.

Сыктывкарский маммограф обошелся в 15 млн руб. По прогнозам, рентгенологи смогут принимать пациенток в 2 смены, т. е. фактически весь день с 8:00 до 20:00. Пройти обследование могут женщины на диспансеризации и по направлению гинеколога.

Все оборудование куплено в рамках проекта республики по борьбе с онкологией. В Коми планируют смертность от онкозаболеваний снизить к 2025 г на 8%.





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