В Архангельске появится современный стоматологический томограф за 8 млн руб.

Медоборудование позволит повысить диагностические возможности медицины региона и выведет их на более высокий уровень.



Пресс-служба правительства Архангельска сообщила, из регионального бюджета уже выделено 8 млн руб. на покупку стоматологического томографа. Его функция – выводить изображение высокого качества на компьютер. Пациенты областной клинической больницы смогут обследоваться на новой аппаратуре уже в 2019 г.



Дорогой томограф – вещь недоступная для многих больниц по причине слишком высокой стоимости. Но в Архангельской области покупка будет осуществляться по государственной программе "Развитие здравоохранения Архангельской области до 2024 г.". Главврач облстоматологии О. Любова считает, что аппарат поможет вывести диагностику на новый уровень, а значит, повысить показатель установки правильного диагноза, лечения. Зачастую у врачей возникают проблемы с установкой правильного диагноза, без которого невозможно назначить правильное лечение. Только современная аппаратура может исправить ситуацию. В Архангельске такой аппаратуры пока нет.