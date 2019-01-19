В Архангельске появится современный стоматологический томограф за 8 млн руб.
Медоборудование позволит повысить диагностические возможности медицины региона и выведет их на более высокий уровень.
Пресс-служба правительства Архангельска сообщила, из регионального бюджета уже выделено 8 млн руб. на покупку стоматологического томографа. Его функция – выводить изображение высокого качества на компьютер. Пациенты областной клинической больницы смогут обследоваться на новой аппаратуре уже в 2019 г.
Дорогой томограф – вещь недоступная для многих больниц по причине слишком высокой стоимости. Но в Архангельской области покупка будет осуществляться по государственной программе "Развитие здравоохранения Архангельской области до 2024 г.". Главврач облстоматологии О. Любова считает, что аппарат поможет вывести диагностику на новый уровень, а значит, повысить показатель установки правильного диагноза, лечения. Зачастую у врачей возникают проблемы с установкой правильного диагноза, без которого невозможно назначить правильное лечение. Только современная аппаратура может исправить ситуацию. В Архангельске такой аппаратуры пока нет.
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