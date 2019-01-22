В Мурманске открылся амбулаторный онкоурологический центр
Центр призван проводить консультации для жителей Мурманской области. Он открыт в клинической больнице региона.
По онкологическим заболеваниям в Заполярье рак простаты встречается также часто как рак легких. По этой причине необходимо было открыть специализированный центр в регионе. Каждый год раком заболевают около 250 пациентов, и открытие нового онкоцентра призвано помочь тем, кому вынесен вердикт и кто обратился за ранней профилактикой. Это поможет снизить случаи заболеваемости и вовремя выявлять первые признаки болезни и успешно лечить пациентов. Об этом заявила губернатор М. Ковтун, призвав мужчин вовремя следить за здоровьем.
Услуги онкоцентра доступны мурманчанам и всем районам Заполярья. В распоряжении медучреждения высокотехнологичное оборудование и самые современные виды помощи больным. Прием ведется в комфортных условиях. Запись к специалистам осуществляется после первичного приема у терапевта/уролога по месту жительства, которые должны дать направление на обследование в онкоцентр.
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