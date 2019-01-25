50 служебных квартир купят для врачей в Карелии

В 2018 г. на покупку жилья специалистам медицинского профиля выделили 53 млн руб. Служебное жилье получили 7 врачей, приехавших из других российских регионов трудоустроиться в Беломорскую, Олонецкую и Кемскую ЦРБ.



Жилье полностью благоустроено. Это 20 однокомнатных и двухкомнатных квартир для медспециалистов в Пряжинском, Медвежьегорском, Питкярантском, Кондопожском, Калевальском и Сегежском районах, в г. Костомукша.



В настоящий момент процедура закупки жилья продолжаются, поскольку в планах еще 51 квартира в разных районах Карелии. Так Минздрав Карелии пытается сделать привлечение молодых специалистов из других регионов страны более привлекательным. Республика заинтересована в новых медицинских кадрах, поскольку вакантных мест в лечебных учреждениях много.



В новые квартиры заезжают не только приехавшие врачи, но и местные, поскольку приходиться чем-то удерживать и местных специалистов, которые не горят желанием работать в суровых условиях севера и с плохой аппаратурой и повышенной нагрузкой из-за недостатка профильных специалистов.