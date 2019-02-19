Внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости ОРВИ среди детей

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 19.02.2019

Роспотребнадзор НАО сообщил, что внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости детей 7-14 лет гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю рост заболеваемости не превысил норму.

Порог заболеваемости детей до 2 лет превышен на 5,8%, 3 - 6 лет - на 102,5%, взрослого населения - на 30,1%. В Ненецком округе зарегистрировано превышение порога заболеваемости на 71%, а средний показатель за прошлую неделю составил 202 на 10 тыс. населения.

Сейчас в НАО введены ограничительные мероприятия. Закрыты школ в Нарьян-Маре, пос. Искателей, один класс в с. Ома, школьники переведены на дистанционное обучение. Приостановлена работа в 22 группах дошкольных организаций Нарьян-Мара.

В НАО необходимо ограничить культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, поддерживать воздушно-тепловой режим в помещениях, особенно в социальных объектах, объектах торговли, общепита, бытового обслуживания, транспорта, рынках.

С начала года в окружную больницу обратилось 1094 человека, и 50% из них на прошлой неделе. У всех были признаки гриппа.





Рекомендуем по теме:

В Ухте все школы закрыты на карантин

Заболеваемости ОРВИ в НАО достигла эпидемического порога

374 жителя Вологодской области ВИЧ-инфецированы

25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин

В 2016 г. показатель инфекционной заболеваемости в Коми составил 483 человека на 100 тыс. населения

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%


В 2018 г. на компенсацию проезда в медучреждения выделили 2 млн руб.

Музей Колы расширяется

Авиакомпания "РусЛайн" расширяет географию полетов из Нарьян-Мара

НАО отметит 520-летие Пустозерска

В Мурманске открылся амбулаторный онкоурологический центр

22-23 января в Архангельской области пройдет XXII выставка "Наука, образование и карьера"

"Ростелеком" и "РКК-Вологда" заподозрены в мошенничестве
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета