Внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости ОРВИ среди детей

Роспотребнадзор НАО сообщил, что внеплановые каникулы снизили рост заболеваемости детей 7-14 лет гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю рост заболеваемости не превысил норму.



Порог заболеваемости детей до 2 лет превышен на 5,8%, 3 - 6 лет - на 102,5%, взрослого населения - на 30,1%. В Ненецком округе зарегистрировано превышение порога заболеваемости на 71%, а средний показатель за прошлую неделю составил 202 на 10 тыс. населения.



Сейчас в НАО введены ограничительные мероприятия. Закрыты школ в Нарьян-Маре, пос. Искателей, один класс в с. Ома, школьники переведены на дистанционное обучение. Приостановлена работа в 22 группах дошкольных организаций Нарьян-Мара.



В НАО необходимо ограничить культурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, поддерживать воздушно-тепловой режим в помещениях, особенно в социальных объектах, объектах торговли, общепита, бытового обслуживания, транспорта, рынках.



С начала года в окружную больницу обратилось 1094 человека, и 50% из них на прошлой неделе. У всех были признаки гриппа.