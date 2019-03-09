80-летие отметила станция переливания крови Архангельска

На станции работают около 160 человек. За год работы она заготавливает 10 тыс. тонн крови, а по федеральной программы она получает современное информационное и медицинское оборудование. За счет его возможностей можно выпускать новые и максимально безопасные компоненты крови со значительным уровнем эффективности.



Станция переливания крови в Архангельске создана 8 марта 1939 г. по приказу областного здравотдела. Сейчас среди ее сотрудников врачи, средний и младший медперсонал, биологи, сотрудники бухотдела, административно-хозяйственного отдела.



По случаю юбилея, праздничные мероприятия намечены на 12 марта в Северном госмедуниверситете. Вчера сотрудницы станции переливания крови отметили Международный женский день также необычно. В этот день исполнилось 40 лет, как медучреждение возгавляет Н. Кабанчук. За десятилетия ее не раз отмечали на всероссийском уровне, а за вклад в развитие донорства и развитие направления она удостоена званий "Почетный гражданин", "Лучший врач года" и "Заслуженный врач России".