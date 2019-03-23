На санавиацию в Карелии направят около 67 млн руб.

Республика Карелия >> Медицина >> 23.03.2019

Правительство Карелии заключило контракт с Национальной службой санавиации на санитарную работу вертолетами компании до конца текущего года.

До 25 декабря вертолеты службы будут выполнить от 243 часов полетов по санзаданиям. Из бюджета республики на это выделят 66,8 млн руб.
Исполнитель должен обеспечить вылет вертолетов в срок не более 30 минут в теплое время года и 60 минут - в холодное с момента вызова. Вертолет с полной заправкой, пилотом или двумя пилотами должен обеспечить перевозку как минимум 2 медиков и 2 носилочных пациентов.

Напомним, что в 2018 г. в Карелии 135 полетов санвертолета обошлись в 26,9 млн руб. В этом году победителем тендера стала Национальная служба санитарной авиации, она же была единственным претендентом на выполнение задания.

Скорая специализированная помощь в 2018 г. была оказана 148 людям, из которых 31 ребенок, в том числе 13 детям до года. Для отдаленных районов республики вертолеты - единственна возможность оказать нуждающимся медицинскую помощь, которую им не могут предоставить медики на месте. Многим санавиация спасает жизнь.





Рекомендуем по теме:

Медики и авиаторы встретятся на конференции МАКС-217

Строительство здания аэровокзала "Петрозаводск" планируют начать с 2019 г.

13 школьных автобусов прибыли в Петрозаводск из СПб

Вертолетную площадку построят возле горбольницы Ухты

Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов

Минкульт Карелии планирует провести конкурс на знак "Сделано в Карелии"


В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК

Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета