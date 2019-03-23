На санавиацию в Карелии направят около 67 млн руб.

Правительство Карелии заключило контракт с Национальной службой санавиации на санитарную работу вертолетами компании до конца текущего года.



До 25 декабря вертолеты службы будут выполнить от 243 часов полетов по санзаданиям. Из бюджета республики на это выделят 66,8 млн руб.

Исполнитель должен обеспечить вылет вертолетов в срок не более 30 минут в теплое время года и 60 минут - в холодное с момента вызова. Вертолет с полной заправкой, пилотом или двумя пилотами должен обеспечить перевозку как минимум 2 медиков и 2 носилочных пациентов.



Напомним, что в 2018 г. в Карелии 135 полетов санвертолета обошлись в 26,9 млн руб. В этом году победителем тендера стала Национальная служба санитарной авиации, она же была единственным претендентом на выполнение задания.



Скорая специализированная помощь в 2018 г. была оказана 148 людям, из которых 31 ребенок, в том числе 13 детям до года. Для отдаленных районов республики вертолеты - единственна возможность оказать нуждающимся медицинскую помощь, которую им не могут предоставить медики на месте. Многим санавиация спасает жизнь.

