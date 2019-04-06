Прокуратура Поморья выявила нарушения закона в работе областного Минздрава

Проверка ведомства завершилась вынесением представления об устранении нарушений министру здравоохранения Архангельской области.



Прокуратура установила нарушения закона в работе Росздравнадзора и Минздрава региона при оказании медпомощи лицам, не достигшим совершеннолетия. В 2018 г. в работе учреждений Поморья выявлено недостаточное обеспечение лекарствами отдельных категорий людей, среди которых дети-инвалиды.



Также были допущены случаи необоснованного рассмотрения комиссии по отбору для адресного обеспечения медсредствами ходатайств медорганизаций. Речь идет о людях, которые должны обеспечиваться препаратами без доппроцедур. Отмечены необоснованные отказы в выписке рецептов и невыдача лекарств в связи с исчерпанным лимитом аптек.



Прокуратура Поморья сообщила, что в Архангельской городской клинической поликлинике № 2, больнице № 4 нет необходимого оборудования для медпомощи детям.



Все эти нарушения серьезные, поэтому министр здравоохранения Архангельской области и руководитель местного Росздравнадзора пока получили только представления об устранении нарушений, но есть вероятность, что на этом наказания не закончатся.