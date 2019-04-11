Материалы для курса по телемедицине собирают в НАО

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 11.04.2019

Группу специалистов Сеченовского университета возглавляет завлабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины И. Шадеркин. Университет занимается наукой и образованием. В прошлом году Минздрав РФ поставил задачу - подготовить программу для дистанционного обучения врачей в рамках НМО, посвященного телемедицине. Нужно собрать опыт использования телемедицинских технологий для тиражирования по России.

Итогом этой работы станет учебный видеокурс, для которого НАО выбран в качестве места съемок в силу специфики территории – населенные пункты находятся в удаленности от столицы НАО.

Сотрудники вуза посетили Центральную поликлинику Заполярного района, окружную больницу. Им продемонстрировали телемедицинское оборудование, рассказали, как проводятся консультации с отдаленными поселками округа. Специалисты побывали в амбулатории Нельминого Носа, в реальных условиях увидели, как работает в Арктике телемедицина. Гостям показали, как идет удаленная консультация с использованием УЗИ-сканера между поселковой амбулаторией и Центральной районной поликлиникой.





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