Материалы для курса по телемедицине собирают в НАО

Группу специалистов Сеченовского университета возглавляет завлабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины И. Шадеркин. Университет занимается наукой и образованием. В прошлом году Минздрав РФ поставил задачу - подготовить программу для дистанционного обучения врачей в рамках НМО, посвященного телемедицине. Нужно собрать опыт использования телемедицинских технологий для тиражирования по России.



Итогом этой работы станет учебный видеокурс, для которого НАО выбран в качестве места съемок в силу специфики территории – населенные пункты находятся в удаленности от столицы НАО.



Сотрудники вуза посетили Центральную поликлинику Заполярного района, окружную больницу. Им продемонстрировали телемедицинское оборудование, рассказали, как проводятся консультации с отдаленными поселками округа. Специалисты побывали в амбулатории Нельминого Носа, в реальных условиях увидели, как работает в Арктике телемедицина. Гостям показали, как идет удаленная консультация с использованием УЗИ-сканера между поселковой амбулаторией и Центральной районной поликлиникой.

