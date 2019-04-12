В детских поликлиниках Петрозаводска появится call-центр
Теперь записаться в детские поликлиники будет проще. Откроется call-центр, который сократит время дозвона в регистратуру. Также в городской детской больнице более комфортной постараются сделать зону ожидания.
В Петрозаводске обсуждали реализацию проекта Новая модель медорганизации, оказывающей медико-санитарную помощь. По мнению Минздрава Карелии, детская больница обязана сделать зону ожидания комфортной и упростить запись к врачам. Сейчас родители часами могут пытаться дозвониться до регистратуры, и это не всегда успешно.
Детская поликлиника №2 работает над уменьшением сроков прохождения профосмотров, модернизации процесс записи в диагностическую лабораторию. В первой детской поликлинике появится online-запись на УЗИ, рентген, другие исследования, будет работать call-центр. Также время ожидания в очереди значительно сократится в детском отделении поликлиники №4.
В целом, улучшение среды медицинских учреждений будет проходить повсеместно, но по какому пути идти, каждая поликлиника и больница будет решать сама.
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