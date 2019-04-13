Около 400 млн руб. получит НАО по программе "Здравоохранение"

Сумма будет предоставлена из федеральной казны в ближайшие 3 года. 130 млн руб. на реализацию нацпроекта предусмотрено бюджетом Ненецкого округа, о чем рассказала замруководителя профильного Департамента по вопросам здравоохранения Е. Левина.



Департамент реализует 6 региональных составляющих проекта "Здравоохранение". В рамках "Борьбы с онкозаболеваниями" планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи на базе онкологического кабинета в поликлинике Ненецкой окружной больницы.



В рамках "Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на базе окружной больницы откроют сосудистое отделение, для которого закупят оборудование для палат. Для проекта развития системы оказания первичной помощи нужно увеличить охвата населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год.



Продолжается реализация нацпрограмм "Земский доктор/Земский фельдшер", поэтому с января текущего года врачи и фельдшеры, приехавшие в округ на работу, будут получать выплаты из окружной казны. Также приняты меры соцподдержки для студентов, с которыми заключены договоры о целевом обучении.



Для программы цифровизации здравоохранения будет приобретено оборудование в медорганизации, для защиты каналов связи в том числе.