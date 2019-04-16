Врачи будут ездить по Мурманской области в рамках акции "Поезд здоровья"
Врачи узких специальностей на поезде здоровья будут приезжать в отдаленные населенные пункты региона, где местные жители смогут получить консультацию у специалистов, пройти обследование.
Передвижной медпункт начинает работу весной и продолжит осенью. В него включен мобильный медкомплекс, рентгенодиагностический аппарат для маммографии, флюорографии. Также в передвижные пункты входят специализированные виды помощи и переливание крови.
Врачи уже побывали в Умбу и Зеленоборском, осмотрели 355 человек. Следующим пунктом назначения станет Алакуртти.
В текущем году весенний период работы "Поезда здоровья" закончится 4 июня, к которому он посетит 30 населенных пунктов Мурманской области.
Поезд запущен для людей, которые в силу отдаленности от крупных городов не имеют возможности часто посещать узких специалистов, а для профилактики это делать необходимо, чтобы вовремя выявлять болезни и бороться с ними. В весенний и осенний периоды люди заняты на полях, поэтому за своим здоровьем им следить некогда.
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