Врачи будут ездить по Мурманской области в рамках акции "Поезд здоровья"

Мурманская область >> Медицина >> 16.04.2019

Врачи узких специальностей на поезде здоровья будут приезжать в отдаленные населенные пункты региона, где местные жители смогут получить консультацию у специалистов, пройти обследование.

Передвижной медпункт начинает работу весной и продолжит осенью. В него включен мобильный медкомплекс, рентгенодиагностический аппарат для маммографии, флюорографии. Также в передвижные пункты входят специализированные виды помощи и переливание крови.

Врачи уже побывали в Умбу и Зеленоборском, осмотрели 355 человек. Следующим пунктом назначения станет Алакуртти.

В текущем году весенний период работы "Поезда здоровья" закончится 4 июня, к которому он посетит 30 населенных пунктов Мурманской области.

Поезд запущен для людей, которые в силу отдаленности от крупных городов не имеют возможности часто посещать узких специалистов, а для профилактики это делать необходимо, чтобы вовремя выявлять болезни и бороться с ними. В весенний и осенний периоды люди заняты на полях, поэтому за своим здоровьем им следить некогда.





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