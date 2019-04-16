В 2019 г. дороги к больницам в Карелии приведут в порядок
А. Парфенчиков обсудил с депутатами КПРФ и ЛДПР вопросы развития Карелии.
Глава республики выслушал депутата от фракции КПРФ Т. Богданову, которая отметила, что подъезды к медицинским учреждениям не отвечают требованиям, а это негативно сказывается на пациентах, которых доставляют на скорой помощи. А. Парфенчиков заверил, что все дороги, территории вокруг райбольниц будут приведены в порядок в этом году. Деньги на это выделены. Глава республики обратил внимание на эффект от вложенных средств в здравоохранение: после открытия перинатального центра детская смертность достиг исторического минимума, но есть возможности сократить ее на 20%.
Т. Богданова обратилась с вопросом освещения ситуации в пос. Койриноя, откуда забирают школьников, учащихся в Питкярантской школе №1. Освещение планировали провести в 2022 г., на глава Карелии пообещал решить вопрос раньше.
Депутаты фракции ЛДПР Т. Зорняков и Е. Беседный рассказали о судьбе животноводческого комплекса Толвуе. А. Парфенчиков подробно рассказал о перспективе развития этой отрасли и возможных инвесторах в сферу и поддержал предложение расширить в Медвежьегорске горнолыжную базу.
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