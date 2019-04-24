1 июля в 3 поселках Лахденпохского района откроются новые ФАП

Республика Карелия >> Медицина >> 24.04.2019

В пос. Ласанен, Терву, Лумиваара к 1 июля откроют новые ФАП (фельдшерско-акушерские пункты). На их строительстве побывал глава Карелии А. Парфенчиков. Он проверил ход выполнения работ и соответствие графику, так как в марте специалисты Сортавальской ЦРБ выявили ряд нарушений. В настоящий момент несоответствия санитарным правилам устраняют. Монтаж и техоснащение ФАП завершат в мае, после чего приведут в порядок прилегающие к ФАП территории.

В прошлом году из федеральной казны было предоставлено 16 модульных ФАП на 51 млн руб. Их установка выполняется в рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии.

Глава Карелии распорядился оперативно доработать проекты для централизованного подключения воды, где возможно. Также он отметил необходимость изменения работы по оснащению ФАП поселков Карелии с учетом реальной потребности конкретных населенных пунктов. С руководством Министерства здравоохранения планируется переформатировать работу с ФАП, выделены средства на разработку собственных проектов.





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