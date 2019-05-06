Эффективное лечение рака печени в Израиле

Для лечения рака в Израиле потребуется комплексный подход. Применяя новейшие достижения у каждого пациента появится возможность получить квалифицированную помощь.

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Особенности рака печени

Рак печени представляет собою злокачественную опухоль. Она проявляется при возникновении аномального деления клеток. На сегодняшний день специалисты выделяют первичный и вторичный рак. Это действительно опасное заболевание, так как из-за него умирает много людей.

Многие государства регулярно выделяют деньги на то, чтобы изучать болезнь и искать новые способы борьбы. Чтобы лечение рака печени было эффективным необходимо обратиться в израильскую клинику.

Распространенные методы диагностики

Обратившись в клинику для определения проблемы могут назначить следующие диагностические методы:

Биопсию печени. Для проведения процедуры профессионалы используют специальную иглу. В месте введения иглы кожа обрабатывается специальным антисептиком. Затем будет проведен забор небольшого количества ткани. Используя подобный метод можно точно оценить состояние печени. МРТ. Это исследование могут использовать, чтобы определить рак печени разной степени. Обычно МРТ назначается со специальным контрастным веществом, что позволяет быстро определить доброкачественную или злокачественную опухоль.

Клиника Сураски (Ихилов) предлагает разные планы диагностики. Все будет зависеть от состояния пациента. Стоимость диагностической программы в клинике составляет от 2613$.

Процедура лечения

Процедура SIRT. Эффективность подобной процедуры была полностью доказана. Согласно статистике можно сделать вывод о том, что эффективность процедуры была повышена в 4 раза. В первую очередь подобный вид терапии необходим пациентам, которым нельзя проводить хирургические операции. Для лечения могут использовать специальные микросферы, в которых содержится радиоактивное вещество. Если вы решили воспользоваться подобным видом лечения тогда может потребоваться 2 госпитализации. Повысить эффективность процедуры поможет интервал в 10 дней. Радиочастотная абляция. Процедура назначается при первичном раке печени. Обычно процедуру врачи используют, когда размеры опухолевых очагов не превышают 3 см. Выполняя эту процедуру к опухоли печени через заранее сделанный прокол в коже проводится электрод, что нарушает ткань злокачественного образования. Частичная резекция печени. При выполнении этой операции удаляют сегмент или небольшую часть печени. Объем проводимой операции может отличаться и все будет зависеть от размера опухоли. Главная особенность печени заключается в том, что она может быстро восстанавливаться после операции. Восстановление может происходить, даже после удалении 70% этого органа.

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