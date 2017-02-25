В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

В Сосногорске в мае появится уникальный социальный маршрут, предназначенный для транспортировки инвалидов-колясочников. Об этом рассказал В. Шомесов, руководитель администрации Сосногорского района.



В августе 2016 г. муниципалитет Сосногорска по соглашению с Минсоцразвития Коми получил субсидию на повышение уровня доступности услуг и объектов для граждан с ограниченными возможностями. Министерство поставило задачу – увеличить число единиц городского транспорта, оборудованных для маломобильных групп населения.



Администрация города купила "Газель" на 6 мест за 1,2 млн руб., 841 тыс. покрыла субсидия, а остальные деньги - районный бюджет. К ноябрю завершили докомплектацию автомобиля.



На днях состоялось заседание рабочей группы, на котором присутствовали представители районной организации инвалидов, общества слепых, клуба "Здоровье", сотрудников Центра по предоставлению госуслуг в области соцзащиты. Они должны были определиться с порядком использования спецтранспорта. Подобный транспорт появится в Коми впервые, поэтому перенимать опыт пришлось у других регионов.



Ответвленные лица должны будут прописать в положении категории граждан, имеющих право пользоваться спецтранспортом и список госструктур и органов, до которых маршрутка будет доставлять граждан.



Передвижение на автомобиле будет бесплатным один раз в месяц, а правом льготного проезда могут пользоваться сопровождающие инвалидов лица. Услугами "Газели" можно пользоваться на платной основе, и в этом случае ограничения по количеству поездок не будет. Немного непонятным остается вопрос, почему инвалид всего раз в месяц имеет право бесплатно пользоваться машиной, потому что ему как минимум понадобится два проезда – в оба конца?



В апреле текущего года будут определять на конкурсной основе подрядную организацию для обслуживания "Газели".