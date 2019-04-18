Архангельскую КБ №7 модернизировали

На первом этаже здания больницы открылась новая регистратура, удобная для пациентов и врачей. Она начнет полноценную работу 20 мая.



АГКБ №7 принимает участие в проекте создания новой модели медорганизации, которая оказывает помощь в амбулаторных условиях. Согласно плану, в больнице должна быть перераспределена нагрузка между сотрудниками, оптимизирована логистика передвижения пациентов, осуществлен переход на документооборот в электронной форме, зоны ожидания для пациентов должны быть комфортными, а организация профилактических осмотров и диспансеризация должны быть основаны на принципе непрерывного потока и с соблюдением норм времени приема.



Пока в больнице провели только ремонт и разместили стойку регистраторов по модели "ресепшен" с 4 окнами. В холле установили терминал электронной очереди, самозаписи, информационный терминал. Площадь холла позволила разместить инфостенды, обустроить зону ожидания, помещение для амбулаторных карт на подвижных стеллажах.



Преимущества регистратуры оценили представители регионального правительства, депутаты и пациенты.