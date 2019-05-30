1,6 млрд руб. получит нацпроект "Здравоохранение" в Коми

Республика Коми >> Медицина >> 30.05.2019

В рамках проекта "Здравоохранение" Коми участвует в 7 федеральных проектах, связанных между собой, а достижение запланированных показателей зависит от реализации каждого.

На рабочей встрече главы Коми С. Гапликова с министром здравоохранения Д. Березиным обсуждался процесс реализации нацпроекта "Здравоохранение". Особое внимание уделялось борьбе с онкозаболеваниями, развитию детского здравоохранения, оказанию первичной медпомощи.

На сегодняшний день установлены годовые целевые показатели, проведена финоценка задач, разработаны требования реализации разных мероприятий. Региональные проекты отражаются в госпрограмме "Развитие здравоохранения структурными элементами". Одним из мероприятий проекта развития системы оказания первой медпомощи стало открытие в городской поликлинике Сыктывкара №3 центра организации первой медико-санитарной помощи, также проведена организация авиаработ для экстренной эвакуации пациентов. Нехватку квалифицированных врачей в рамках проектов попробовали решить заменой профориентации медперсонала.





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