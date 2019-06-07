Открытый форум прокуратуры Ненецкого округа пройдет 10 июня

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 07.06.2019

Мероприятие состоится на площадке ДК "Арктика". В нем примут участие А. Захаров, заместитель Генпрокурора РФ, А. Цыбульский, губернатор НАО, Н. Егоров, прокурор НАО, представители исполнительной и законодательной власти, правоохранительных, надзорных органов, общественных организаций.

Участники обсудят нормативное и правовое регулирование, законность в здравоохранении, обеспечение прав граждан в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Также рассмотрят проблемные вопросы в охране здоровья, лекарственном обеспечении, инфекционной заболеваемости, вакцинопрофилактики.

Слушателям расскажут о самых частых жалобах граждан по вопросам здравоохранения, в том числе к Уполномоченному по правам человека, о результатах рассмотрения, способах охраны здоровья подростков, реализации прав инвалидов на качественную медпомощь и лекарственное обеспечение.

Участие в форуме прокуратуры примут студенты из Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа им. И. Выучейского, которые проходят обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Сестринское дело", студенты других учреждений образования, проходящих практику в медучреждениях округа.





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