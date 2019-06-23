Систему здравоохранения Мурманска будут менять
Система здравоохранения региона оставляет желать лучшего, поэтому глава Мурманской области А. Чибис намерен ее поменять.
Изменения пройдут безболезненно, так как важно сделать работу медиков легче, а не осложнить ее в процесс реформы. Вскоре представители Минздрава РФ приедут в Мурманскую область, чтобы провести аудит. На базе полученных данных будет разрабатываться стратегия развития местного здравоохранения.
В антикризисный план области входит налаживание скорой помощи, и этот этап почти выполнен. Теперь нужно комплексно перестроить всю систему. Направления стратегии Чибис уже определил:
- правильное распределения медресурсов, чтобы все районы были одинаково обеспечены медицинской помощью;
- система контроля качества медпомощи, поскольку в регионе ужасный показатель по лечению инфаркта, проблемы с диагностикой и лечением онкозаболеваний;
- систематизация работы с кадрами и расширение мер материальной поддержки медперсонала;
- материально-техническая база - закупка оборудования для учреждений, где эффект от него будет максимальным.
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