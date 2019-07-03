В Коми провели уникальную операцию

Республика Коми >> Медицина >> 03.07.2019

Региональный проект по борьбе с онкозаболеваниями разработан в Коми до 2024 г. Он имеет всестороннюю направленность. Специалисты онкологического диспансера региона уже ориентируются на федеральные центры. Недавно здесь была проведена операция по удалению опухоли большого размера в пищеводе. Новообразование достигло 16 см в длину, и в таком виде его обнаружили во время профилактического ФГДС.

Эта опухоль называется лейомиома. Она доброкачественная, развивается медленно. Обнаруженный случай стал исключением из правил, так как всего за год опухоль превысила трехкратный размер. Это единичный случай в мире. Иногда лейомиома пищевода перерождается в злокачественную, может создавать угрозу другим органам - давить на легкие, сердце.

Хирурги провели высокотехнологичную операцию по удалению новообразования совместно со специалистами эндоскопического отделения. Пациенту сделали 3 прокола, в разрезы вводили камеру с манипуляторами, а изображение выводили на экран. Благодаря миниинвазивности вмешательства через 2 часа пациент уже мог самостоятельно передвигаться. Обычно такая операция длится 4,5 часа.





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