Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

Республика Коми >> Медицина >> 14.07.2019

Сотрудники бригад скорой помощи Воркуты, Сыктывкара, Сысольского района будут использовать мобильные планшеты в обслуживании вызовов.

Минздрав Коми сообщает, что при помощи планшета врачи смогут заполнять информацию о пациенте на вызове. Принцип работы приложения прост. Его устанавливают на планшет старшего бригады. Информация о вызове, повод, адрес, допинформация из диспетчерской поступает на планшет.

На практике планшет позволяет решать многие задачи. Пока  скорая в пути, врач может ознакомиться с информацией о вызове, использовать базу данных медсправочников заболеваний, патологий, лекарств и международный классификатор болезней.

Осмотр медики фиксируют в онлайн режиме мультимедийными файлами – ЭКГ, фото документов, результатом вызова, и все это сразу попадает в электронную карту вызова. При госпитализации информация о пациенте идет в медучреждение, куда госпитализируют человека. Автоматизированы все процессы: прием вызова, внесение диагноза, оказанная пациенту помощь до ведения электронной медкарты.





Рекомендуем по теме:

В Коми усилят профилактику по заболеваниям сердца

В Коми в 2018 г. выделят новые машины скорой помощи и школьные автобусы

СГУ предлагает стать соавтором "Книги памяти" Коми

Спасатели Коми Новый год провели на работе

Сыктывкарские медики трудились всю новогоднюю ночь

В Коми дефицит психотерапевтов


Ставки на Кубок Америки в “Бетсити”

Лицей для одаренных детей откроется в Сыктывкаре

На острове Валаам завершаются работы по реставрации Зимней гостиницы

Международный форум "Судостроение в Арктике" пройдет в Архангельске

Оборот рыбы в порту Мурманска снизился в 2 раза

Управление госзаказа НАО подвело итог торгов по проекту рекультивации свалки ТКО в Нарьян-Маре

Обзор мобильного приложения Бетсити
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета