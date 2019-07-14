Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

Сотрудники бригад скорой помощи Воркуты, Сыктывкара, Сысольского района будут использовать мобильные планшеты в обслуживании вызовов.



Минздрав Коми сообщает, что при помощи планшета врачи смогут заполнять информацию о пациенте на вызове. Принцип работы приложения прост. Его устанавливают на планшет старшего бригады. Информация о вызове, повод, адрес, допинформация из диспетчерской поступает на планшет.



На практике планшет позволяет решать многие задачи. Пока скорая в пути, врач может ознакомиться с информацией о вызове, использовать базу данных медсправочников заболеваний, патологий, лекарств и международный классификатор болезней.



Осмотр медики фиксируют в онлайн режиме мультимедийными файлами – ЭКГ, фото документов, результатом вызова, и все это сразу попадает в электронную карту вызова. При госпитализации информация о пациенте идет в медучреждение, куда госпитализируют человека. Автоматизированы все процессы: прием вызова, внесение диагноза, оказанная пациенту помощь до ведения электронной медкарты.