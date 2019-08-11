Ухтинская больница отметила 75-летие

Торжества по случаю праздника прошли в УГБ и ГДК.



Ухтинская горбольница отметила юбилей – 75 лет. Возле хирургического корпуса в Шудаяге по этому случаю была открыта мемориальная доска выдающимся врачам Г. Фиронову и И. Тейтельбауму. Коллектив УГБ №1 и жители Ухты помнят своих коллег, профессионалов своего дела. Заслуги этих врачей огромны, они внесли личный вклад в развитие системы здравоохранения в Коми, были ориентирами в своей профессии и наставниками для молодых специалистов. На их опыте строится работа здравоохранения региона, о чем заявил министр здравоохранения Коми Д. Березин.



Торжественные мероприятия от стен больницы позже переместились в здание Дворца культуры города, куда поздравить работников и ветеранов УГБ приехала секретарь Коми отделения партии "Единая Россия", замправительства региона Н. Михальченкова. По ее мнению, ухтинская больница - одно из передовых республиканских медучреждений, которое славится новаторскими методами работы, большим опытом и пользуется доверием пациентов.