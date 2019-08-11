Ухтинская больница отметила 75-летие

Республика Коми >> Медицина >> 11.08.2019

Торжества по случаю праздника прошли в УГБ и ГДК.

Ухтинская горбольница отметила юбилей – 75 лет. Возле хирургического корпуса в Шудаяге по этому случаю была открыта мемориальная доска выдающимся врачам Г. Фиронову и И. Тейтельбауму. Коллектив УГБ №1 и жители Ухты помнят своих коллег, профессионалов своего дела. Заслуги этих врачей огромны, они внесли личный вклад в развитие системы здравоохранения в Коми, были ориентирами в своей профессии и наставниками для молодых специалистов. На их опыте строится работа здравоохранения региона, о чем заявил министр здравоохранения Коми Д. Березин.

Торжественные мероприятия от стен больницы позже переместились в здание Дворца культуры города, куда поздравить работников и ветеранов УГБ приехала секретарь Коми отделения партии "Единая Россия", замправительства региона Н. Михальченкова. По ее мнению, ухтинская больница - одно из передовых республиканских медучреждений, которое славится новаторскими методами работы, большим опытом и пользуется доверием пациентов.





Рекомендуем по теме:

1,6 млрд руб. получит нацпроект "Здравоохранение" в Коми

В Коми обсуждают здоровье населения Баренцева Евро-Арктического региона

В Коми решают проблему нехватки медиков

В Череповце объединят несколько больниц и поликлиник

В Коми появилось медоборудование Philips Allura Xper FD20

96-летие отметила полиция Коми


НАО вошел в число победителей конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства

Побережье озера Лососинного стало первой природно-рекреационной территорией в Карелии

Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

В НАО появится база отдыха с арендой плавсредств и кузня

Чем привлекательна и интересна работа в популярном агентстве недвижимости ИНКОМ-Недвижимость?

В Северодвинске пройдет Беломорский фестиваль по спортивному лову рыбы

«Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета